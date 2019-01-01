محافظ كفر الشيخ يوجه بتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة

وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، بضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً تذليل كل العقبات للمواطن وتسهيل الإجراءات اللازمة، وذلك للحد من التجمعات، ولمجابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه نائبه عمرو البشبيشى، اليوم الاثنين، عددا من بوابات الخدمات الإلكترونية بالمحليات، لتطوير وتفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

وأوضح محافظ كفرالشيخ -خلال الجولة- أن تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً، يهدف إلى تقديم خدمة متميزة وعاجلة للمواطن، وتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتقليل فرص الفساد بالدولة، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات عبر قنوات متقدمة وإلكترونية من خلال إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة، يعمل على الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.