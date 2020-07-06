حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية

حقق حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الذي ينتمى له رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، وسوف يتمكن من تولي الحكم بدون شريك ائتلافي كبير.

وبعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا صباح اليوم الاثنين، فاز حزب الاتحاد بـ 66 مقعدا من بين 151 مقعدا، وربما يحتاج لأحزاب صغيرة لتشكيل أغلبية.

وحصل حزب حركة وطن اليميني، الذي كان من المتوقع أن يكون له دور مؤثر، على 16 مقعدا. وبما أن زعيم الحركة المغني السابق ميروسلاف سكورو مثير للجدل، فإنه من المرجح أن يتجنب بلينكوفيتش التحالف معه.

وحصل حزب "موست" (جسر) على 8 مقاعد، وحزب موزيمو( نستطيع) على سبعة مقاعد. وجرى توزيع المقاعد الـ13 المتبقية على أحزاب أصغر وممثلي الأقليات العرقية.

ومنى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان من المتوقع أن يفوز بمعظم المقاعد، بخسارة كبيرة. وفاز الائتلاف الذي يقوده بـ 41 مقعدا فقط.