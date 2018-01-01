محطة كهرباء كاريبا في زيمبابوي تقترب من العمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ 2018

اقتربت محطة الطاقة الكهربائية المائية الرئيسية في زيمبابوي من العمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ تحديثها قبل عامين بما يتيح لشركة الكهرباء التابعة للدولة توليد المزيد من الكهرباء.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسوأ موسم جفاف تتعرض له زيمبابوي منذ أربعة عقود أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من محطة كاريبا المائية الموجودة بالقرب من الحدود الشمالية الغربية لزيمبابوي، وهو ما أدى إلى تكرار الانقطاعات الكهربائية لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميا في زيمبابوي وزامبيا، حيث تعتمد الدولتان على المحطة للحصول على نحو نصف احتياجاتهما من الكهرباء.



يذكر أنه تم تحديث المحطة في مارس 2018 لزيادة طاقتها الإنتاجية من 750 ميجاوات إلى 1050 ميجاوات. وقد اقترب إنتاج المحطة حاليا من طاقتها القصوى بفضل زيادة تدفق المياه إلى بحيرة كاريبا التي تعتبر أكبر خزان مياه صناعي في العالم. ووصل إنتاج المحطة يوم الجمعة إلى 902 ميجاوات بحسب شركة زيمبابوي للكهرباء.



وقال كينيث ماسويرا القائمة بأعمال مدير شركة الكهرباء الزبمبابوية "هناك تدفق كبير إلى البحيرة وهو ما سمح لنا بالتشغيل (للمحطة) بأقصى طاقة لأول مرة خلال الشتاء الحالي... قد يحدث بعض التراجع في الإنتاج خلال الأسبوع الأول من سبتمبر لكننا مازلنا ضمن الأطر العامة لمخصصاتنا".



وبحسب أحدث بيانات هيئة الأنهار في زيمبابوي التي تتولى إدارة البحيرة فإن مستوى المياه في البحيرة ارتفع بمقدار 5 أمثاله ليصل إلى 41 في المئة من الطاقة الاستيعابية للبحيرة مقابل نحو 8 في المئة فقط في بداية العام الحالي.