بومبيو: منع منتهكي حقوق الإنسان من الدخول للأنظمة المالية العالمية

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده ستواصل السعي لمنع دخول المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى الأنظمة المالية الأمريكية والعالمية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء.

وأضاف بومبيو - في تصريح اليوم الاثنين - أن بلاده تثني على توجه بريطانيا دوليا بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تعليقا على استحداث الحكومة البريطانية نظاما عالميا للعقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لقانونها العقابي الخاص بمكافحة غسيل الأموال لعام 2018.

ونوه الوزير الأمريكي، إلى أن هذا النظام يمثل بداية حقبة جديدة لسياسة عقوبات بريطانية وتعاون بين الدولتين في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا النظام سيتيح لبريطانيا أداة اقتصادية جديدة لتعزيز المساءلة عن تلك الانتهاكات على المستوى العالمي، وهو ما يتكامل مع جهود الولايات المتحدة وكندا، ويعزز القدرة على العمل المشترك في هذا المجال.