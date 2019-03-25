السفارة الأسترالية تشكر سحر عبد الحق على دعم ملف مونديال السيدات 2023

يقدر جلين مايلز، سفير أستراليا في مصر، الدور الكبير الذي قامت به سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، في دعم ملف أستراليا ونيوزيلندا لتنظيم مونديال 2023 للسيدات.

وتلقت سحر عبد الحق خطاب شكر من السفير الأسترالي، قال فيه: "نيابة عن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، وزملائي في السفارة الأسترالية في مصر، نود أن نقدم لك جزيل الشكر على دعم الملف المشترك بين أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة مونديال 2023 للسيدات".

واثنى السفير الأسترالي على الدور الكبير الذي لعبته عبد الحق في دعم ملف أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك ما قام به عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية.

ووجه السفير الأسترالي الشكر لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على دعمه للملف، وكذلك التعاون المشترك بين الجانبين بما يعود بالفائدة على الكرة النسائية وتطورها بشكل كبير.

ووعد مايلز بأن يكون استضافة بلاده ونيوزيلندا لمونديال 2023، ضمانا لتطور الكرة النسائية، وأن يلهم الفتيات في كل العالم بما في ذلك مصر، أن يلعبوا ويكونوا جزء من عالم كرة القدم.