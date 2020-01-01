السعودية: 70% من حجاج هذا العام سيكونون من الأجانب الموجودين بالمملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، أن 70% من إجمالي الحجاج هذا العام، والمتوقع ألا يزيدوا عن عشرة آلاف حاج سيكونون من المقيمين الأجانب داخل المملكة، معلنة اقتصار حج السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه سيتم اختيار الحجاج السعوديين من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (بي سي آر) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن تكون أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة".

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

كانت السعودية أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا.