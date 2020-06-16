 الهند والصين تسحبان قواتهما من موقع حدودي متنازع عليه - بوابة الشروق
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الهند والصين تسحبان قواتهما من موقع حدودي متنازع عليه

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 11:16 ص

قالت مصادر حكومية هندية اليوم الاثنين، إن الهند والصين بدأتا سحب قواتهما من موقع حدودي شهد توترات في جبال الهيمالايا في لاداخ، حيث قتل 20 جنديا هنديا في شجار مع قوات صينية الشهر الماضي.

 

وقال مصدر حكومي إن "فك الارتباط (مع جيش التحرير الشعبي الصيني) بدأ وفقا للشروط المتفق عليها في اجتماع قادة الفيالق"، في إشارة إلى اجتماع عسكري رفيع المستوى عقد بين الجانبين الأربعاء الماضي.

 

وقال مسؤولون هنود إن القوات الصينية شوهدت وهي تزيل خياما ومنشآت عند نقطة الدورية 14 القريبة من وادي جالوان حيث وقع الاشتباك الدامي.

 

وذكرت محطة "نيودلهي تي في" أن قوات الجانبين انسحبت بكيلومتر واحد على الأقل في الوادي وتم إنشاء منطقة عازلة بين الجانبين.

 

وذكرت نيودلهي أنها تنتظر لترى ما إذا كان فك الارتباط هذا "دائما وحقيقيا" وما إذا كان فك الارتباط سيغطي مناطق أخرى متنازع عليها في لاداخ.

 


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