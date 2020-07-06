الرئيس التنفيذي لمجموعة كوميرتس بنك يقدم استقالته

أعلنت مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية العملاقة، تقديم مارتن تسيلكه الرئيس التنفيذي للمجموعة استقالته من منصبه، في الوقت الذي استقال فيه بالفعل ستيفان شميتمان والذي ستدخل استقالته حيز التنفيذ يوم 3 أغسطس المقبل.

وقال مارتن تسيلكه: "حتى إذا كان قد حققنا تقدما استراتيجيا فإن الأداء المالي للبنك كان ومازال غير مرض. وأود أن افتح الطريق أمام بداية جديدة. البنك يحتاج إلى القيام بعملية تحول وإلى رئيس تنفيذي جديد تمنحه الأسواق الوقت اللازم لتطبيق استراتيجية" خاصة به.

وأشارت المجموعة المصرفية الألمانية، في بيان، إلى أن لجنة اختيار القيادات قررت توصية مجلس الإشراف بإنهاء عضوية مارتن تسيلكه في مجلس المديرين ورئاسته للمجلس في توقيت محدد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين بحلول 31 ديسمبر المقبل على الأقل. ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الإشراف قراره بشأن هذه التوصية خلال اجتماعه المقرر يوم 8 يوليو الحالي.

كان كوميرتس بنك قد أعلنت في مايو الماضي تسجيل خسائر خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أساسي.

بلغت خسائر المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الأول من العام الحالي 233 مليون يورو مقابل أرباح قدرها 227 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.