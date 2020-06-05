وزير خارجية اليمن يحذر من كارثة بيئية حال انهيار ناقلة «صافر» النفطية

حذر محمد الحضرمي وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين من انهيار ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد، والتي تحوي أكثر من مليون برميل نفط خام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ" عن الحضرمي قوله إن "انهيار صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية وخيمة على اليمن والمنطقة والعالم، بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية السماح لخبراء الأمم المتحدة من الوصول للخزان وتفريغه وصيانته".

أضاف الحضرمي، في كلمة اليمن بالاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، أن "اليمن تقدم بطلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لبحث وحل هذه القضية الملحة وفصلها عن بقية القضايا المدرجة في مقترحات المبعوث الأممي الخاص لليمن".

وأشار الحضرمي إلى أن الحكومة سعت منذ وقت مبكر "لإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار، من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها".

وقال: "وهو ما قوبل بتعنت ورفض من قبل المليشيا لتلك المبادرات وظلت مستمرة في انتهاكاتها العنصرية والإرهابية على أبناء الشعب اليمني وجيرانه".

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت سابقا أن ناقلة "صافر"، معرضة للانفجار أو التسريب مما سيتسبب في أضرار بيئية هائلة في الحياة البحرية في البحر الأحمر و مصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولي.