النفط الكويتية: استئناف الإنتاج في حقول مشتركة مع السعودية

أعلنت وزارة النفط الكويتية اليوم الاثنين، استئناف إنتاج الخام من حقلي الوفرة والخفجي النفطيين المشتركين مع السعودية.

وقالت الوزارة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأول مرة بعد توقف دام خمس سنوات، تم عودة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020".

وأضافت: "في الأول من يوليو الجاري، تم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين".

كان وزير النفط والكهرباء الكويتي خالد الفاضل قد توقع في وقت سابق أن يصل الإنتاج في حقل الوفرة المشترك قبل نهاية العام الجاري، إلى مستواه السابق بحدود 140 ألف برميل، وفي الخفجي المشترك بحدود نحو 250 ألف برميل يوميا.