الصين تحث كندا على «تصحيح الخطأ» بعد تعليق معاهدة لتسليم المجرمين

أدانت الصين تعليق كندا لمعاهدة لتسليم المجرمين مع هونج كونج، واصفة الأمر بأنه "انتهاك خطير" للقانون الدولي و"تدخل صارخ" في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان القول في مؤتمره الصحفي اليومي في بكين اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول الإجراءات الكندية التي تتضمن تعليق المعاهدة: "نحث الجانب الكندي على تصحيح خطئه والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين حتى لا يتسببب في المزيد من الأضرار للعلاقات الثنائية".

وأضاف أن الصين "تدين هذه الإجراءات وتحتفظ لنفسها بحق المضي قدما في اتخاذ المزيد من الإجراءات" التي قال إن الحكومة الكندية تتحمل تبعاتها.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير من بينها تعليق معاهدة تسليم المجرمين، ما جعل بلاده أول من يقطع العلاقات ذات الصلة بإنفاذ القانون مع هونج كونج بعد مصادقة الصين على قانون موسع للأمن القومي أثار مخاوف بشأن استقلالية المدينة عن البر الرئيسى. ويعيش في المدينة أعداد كبيرة من المغتربين من بينهم 300 ألف كندي.

وأجج تحرك ترودو التوترات القائمة بالفعل بين كندا والصين منذ توقيف مينج وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا عام 2018.