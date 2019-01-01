«ذا صن» البريطانية: السمنة تضاعف الوفاة بفيروس كورونا

أكدت هيئة خدمات الصحة البريطانية، ضرورة مساعدة البدناء على خفض الوزن، إذ أنهم باتوا أكثر عرضة بواقع الضعف للوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ويقول السير سايمون ستيفنز رئيس الهيئة -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية في سياق تقرير أوردته في موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين- إن المستويات المرتفعة للبدانة قد تسببت في زيادة الوفيات بين البريطانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة قد سجلت حتى الآن ثالث أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا، سجلت الأعداد الرسمية للوفيات ما يقرب من 45 ألفا، وهي ثاني أكثر الدول بدانة في أوروبا بعد مالطا، إذ يعاني أكثر من ربع البريطانيين من السمنة (يتجاوز مؤشر كتلة الجسم 30).

ويضيف السير ستيفنز: "السمنة تضاعف فرصتك في الوفاة بفيروس كورونا، لذلك فثمة حاجة قوية لاستخدام تجربة الفيروس التاجي لمعالجة بعض من هذه المشاكل الصحية طويلة الأمد والأوسع نطاقاً، والتعامل بجدية بشأن الوقاية منها، بما في ذلك مشكلة السمنة".

ونوهت "ذا صن" بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يفكر في خطط لتقليص أزمة البدانة لاسيما بعد مواجهته لكوفيد-19، وتتضمن الأفكار الانتشار الواسع لمن أطلق عليهم مراقبي الوزن، كما تتضمن حظرًا على إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساء.

يشار إلى أن الوزن الزائد يتسبب في زيادة فرص الإصابة بداء السكر من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد إضافة العديد من أنواع السرطان.