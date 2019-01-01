تسجيل الفعاليات وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج عودة نشاط المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال أشهر يوليو أغسطس وسبتمبر وذلك اعتبارا من الخميس المقبل 9 يوليو.

وأوضح الدكتور هشام عزمي، أن الفعاليات الفكرية والثقافية للمجلس الأعلى للثقافة تستأنف بحضور 20 فردا كحد أقصى، التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم تسجيل الفعاليات وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها.

وأضاف أن برنامج فعاليات مبادرة ثقافة "أون لاين"، مستمر ويتضمن خلال شهر يوليو محاضرات منفصلة يقدمها متخصصون ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة. تبث يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتبث سلسلة اقرأ معانا بمشاركات مصرية وعربية لنخبة من المبدعين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وتذاع سلسلة كل يوم شاعر أيام السبت والاثنين والأربعاء أسبوعيا بالإضافة إلى سلسلة أفلام تسجيلية عن أعلام الفن التشكيلي والعمارة التي تبث يومي الاثنين والأربعاء إسبوعيا

يذكر أن أنشطة المجلس الأعلى للثقافة تستأنف بعدد من الندوات والأمسيات الفكرية تناقش مجموعة من القضايا المعاصرة منها "التنمر.. هل أصبح ظاهرة في المجتمع المصري"، وذلك يوم الخميس 9 يوليو، و "استشراق وظائف المستقبل ودور التكنولوجيا الناشئة"، وذلك يوم الخميس 16 يوليو، و"دور الفرد في مساندة الدولة ومؤسساتها في ظل الأزمات.. الأزمة الحالية نموذجا"، يوم الأربعاء 22 يوليو، و"تأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية وثقافة الطفل المصري"، يوم الخميس 30 يوليو.

ويتضمن برنامج شهر أغسطس "أمسيات أدبية تتناول تاريخ مصر وآثارها"، و"ما بعد كورونا.. الآثار الاجتماعية والنفسية"، وذلك يوم الاثنين 10 أغسطس، "التحول الرقمي والثقافة الرقمية.. التحديات القانونية"، يوم 13 أغسطس،" قدوة الشباب.. بين الأسرة والسوشيال ميديا"، يوم الإثنين 17 أغسطس، "دور وسائل الإعلام مابعد كورونا"، يوم الإثنين 20 أغسطس، و" تأثير الثقافة الرقمية في مرحلة التعليم الجامعي"، يوم الاثنين 27 اغسطس.

ويضم برنامج شهر سبتمبر، ندوات تناقش موضوعات "ما بعد كورونا.. الآثار السياسية والاقتصادية"،" التغيرات والتوجهات – سوق العمل" وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، و"الشائعات وآثارها السلبية سياسيا واقتصاديا"، يوم الأحد 6 سبتمبر،" رؤية مصر 2030 ودور المواطن العادي"، يوم الأحد 13 سبتمبر، "تاريخ مصر وآثارها"، يوم الأحد 20 سبتمبر، و"ذوي الاحتياجات الخاصة والفجوة الرقمية"، يوم الخميس 24 سبتمبر، و"التعليم ما بعد كورونا"، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.