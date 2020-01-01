العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».وأضافت «الصحة العراقية»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء الاثنين، أن مجموع الإصابات بكورونا ارتفع إلى 62 ألفًا و275، فيما بلغت أعداد الوفيات 2567.