العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأضافت «الصحة العراقية»، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مساء الاثنين، أن مجموع الإصابات بكورونا ارتفع إلى 62 ألفًا و275، فيما بلغت أعداد الوفيات 2567.