عضو بالبنك المركزي البولندي يطالب باستمرار الفائدة المنخفضة حتى نهاية 2021

قال إريك لون عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البولندي في مقال نشره، اليوم الاثنين، إن رفع سعر الفائدة في بولندا خلال النصف الثاني من العام الحالي أو حتى في العام المقبل سيكون مخاطرة بالنسبة للاقتصاد.



يذكر أن لون يدعو باستمرار إلى خفض أسعار الفائدة، ويعتبر أقوى مؤيدي السياسة النقدية المرنة في لجنة البنك المركزي.



كان البنك المركزي البولندي قد خفض سعر الفائدة 3 مرات متتالية منذ منتصف مارس الماضي بقيمة إجمالية 140 نقطة أساس بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية الآن 1ر0 في المئة وهو أقل مستوى للفائدة في بولندا على الإطلاق. ولم يتم تغيير الفائدة خلال يونيو الماضي.



وكان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 8 أبريل الماضي قد أظهر أن 7 أعضاء بينهم لون صوتوا لصالح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 50ر0 في المئة.