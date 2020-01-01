الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن 3 سنوات لحارس نازي سابق

طالب الادعاء العام الألماني بسجن حارس سابق في معسكر الاعتقالات النازي "شتوتهوف" بعقوبة سجن الأحداث لمدة ثلاث سنوات.

وقال المدعي العام، لارس مانكه، اليوم الاثنين خلال مرافعته أمام محكمة مدينة هامبورج: "المتهم دعم القتل في 5230 حالة"، مضيفا أن المتهم، الذي كان يبلغ من العمر خلال ارتكاب الجرائم 17 و18 عاما، كان على علم بما يحدث في غرف الغاز بالمعسكر بالقرب من مدينة جدانسك البولندية وبأن الناس يُقتلون بالرصاص في محرقة الجثث.

وذكر الادعاء العام أن المتهم كان على علم بأن الإبادة الجماعية النازية لليهود ظلم، وقال المدعي: "في مثل هذه الحالة، كان يتعين أن ينتهي الولاء للمجرمين"، مضيفا أنه كان يتعين أن ينزل المتهم من برج المراقبة ويسلم بندقيته ويعلن أنه لم يعد بإمكانه فعل ذلك، وكان يتعين عليه أن يعود إلى الجيش.

وفي بداية المحاكمة في أكتوبر الماضي، اعترف المتهم "93 عاما" بأنه كان حارسا في معسكر شتوتهوف، إلا أنه لم يكن متطوعا، مضيفا أنه دخل الجيش عام 1944. ولأنه لم يكن بالإمكان الاستعانة به على الجبهة، تم انتدابه من الجيش إلى معسكر شتوتهوف.

وبحسب بياناته، اضطر إلى ارتداء السترة الخاصة بزي وحدات الصفوة النازية "إس إس" عقب عودته من إقامة في أحد المستشفيات، مضيفا أنه رأى العديد من الجثث في المعسكر، لكنه لم يستخدم السلاح مطلقا.