تقرير: الفيروسات التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان «في تزايد»

قالت مجموعة من الخبراء في تقرير نشر، اليوم الاثنين، إن العالم يشهد تزايدا في الأمراض التي تسببها الفيروسات التي انتقلت من حيوانات إلى البشر، ومن أمثلتها فيروس كورونا.

وذكرت إدارة البيئة بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية أن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وحمى غرب النيل والوادي المتصدع كانت أمثلة أخرى على الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تظهر بسبب تدهور بيئتنا الطبيعية.

وقالت ديليا راندولف، عالمة الأوبئة البيطرية بالمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "بينما فوجئ كثيرون في العالم بفيروس كوفيد-19، لم يكن الفيروس مفاجئا لأولئك الذين يعملون في مجال أمراض الحيوان مثلنا.. لقد كان هذا وباء متوقعا للغاية".

ووصفت راندولف "اتجاها واضحا للغاية" منذ ثلاثينيات القرن الماضي أظهر أن 75 بالمئة من الأمراض البشرية الناشئة تنبع من الحياة البرية.