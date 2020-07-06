مسئول فرنسي يستبعد فرض حظر كامل على مشاركة هواوي في شبكات الجيل الخامس

قال أنسي جيولام بوبار، رئيس وكالة أمن المعلومات الفرنسية، إنه لن يتم فرض "حظر كامل" على مشاركة شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس للاتصالات في فرنسا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوبار قوله في مقابلة صحفية، إن القرار بشأن طلبات استخدام معدات الجيل الخامس جاهزة اليوم، وبعض شركات تشغيل شبكات الاتصالات ستضطر إلى تفكيكك المعدات.

وأضاف بوبار، في مقابلة مع صحيفة لي إيكو الفرنسية، أن الشركات التي لا تستخدم معدات هواوي ستتراجع عن استخدامها لأن "هذا أمر طبيعي" في ظل المخاوف التي تثيرها بعض الأجهزة الأمنية في الدول الغربية وبخاصة في الولايات المتحدة من احتمالات استغلال الصين لمعدات هواوي في التجسس على الدول التي تستخدم هذه المعدات في شبكات الجيل الخامس.

كانت حكومة بريطانيا قررت في يناير الماضي منح هواوي دورا محدودا في إقامة شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية في البلاد، مع تحديد حجم مشاركتها في السوق، واستبعادها من المواقع الحساسة لهذه الشبكات.

في الوقت نفسه، تضع الولايات المتحدة شركة هواوي على القائمة السوداء باعتبارها تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وتطالب الدول الغربية بفرض حظر على استخدام معدات هواوي لدواع تتعلق بالأمن القومي لتلك الدول.