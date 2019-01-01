أعلنت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، عن تقديم بلادها تبرعًا بقيمة 5.9 مليون دولار أمريكي إلى برنامج الغذاء العالمي لدعم 1.3 مليون مزارع إفريقي في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن ألمانيا خصصت هذا المبلغ لتمويل برنامج الغذاء العالمي من أجل مساعدته على مواصلة حماية صغار المزارعين الفقراء من خلال أداة التأمين ضد المخاطر المناخية.

وأشارت إلى أن إجمالي هذا التمويل، الذي سيستفيد منه 1.3 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، مقدم من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وقال مدير برامج الحد من المخاطر والكوارث لدى برنامج الغذاء العالمي جيرنوت لاجاندا، إن "هذا التبرع يأتي في وقت حرج للغاية حيث لا يزال وباء كورونا المستجد (كوفيدـ19) يضرب قارة إفريقيا إلى جانب أزمة المناخ"، مضيفا أن "هذا التبرع سيمكن الدول المستفيدة منه من تعزيز شبكات الأمان لديها وقدراتها لإدارة أزمة هذين الخطرين في آن واحد".

وأوضح أن سياسات برنامج الغذاء العالمي للتأمين الزراعي ستشمل المزارعين في مالي وزيمبابوي وبوركينافاسو وموريتانيا وجامبيا للموسم الزراعي 2020-2021؛ حيث سيتم تقديم الدعم إلى 745 ألف مزارع في مالي، و266 ألف مزارع في زيمبابوي، و175 ألف مزارع في بوركينا فاسو، و108 آلاف مزارع في موريتانيا، و45 ألف مزارع في جامبيا.