مجلس السيادة يبحث مع قيادات أهلية سبل تعزيز السلام بشرق السودان

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، مع محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل "الهدندوة" وموسى محمد أحمد "رئيس جبهة الشرق"، سبل تحقيق التنمية والسلام العادل الذي يلبي تطلعات جميع مكونات أهل الشرق.

وقال الأمين ترك، في تصريح صحفي، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع أعضاء مجلس السيادة، لافتا إلى أن الخطوات التي تم الاتفاق حولها مع أعضاء مجلس السيادة "تُمثل السبيل والمخرج الوحيد الذي يُرضي أهل الشرق ويؤمن عملية السلام الجارية الآن بالسودان".

وكان تم الاتفاق على تكوين لجنة تمثل مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة)، والمجلس الأعلى لنظارات شرق السودان، والمكونات السياسية، وقطاعات مؤتمر "البجا"، للتوافق على مسار الشرق في مفاوضات السلام، وحل الخلافات الناتجة عن عدم التنسيق والتشاور حول المسار.