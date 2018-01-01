وزيرة البيئة: التعاقد مع مستشفيات جامعية لتقديم خدمات لائقة للعاملين بالوزارة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للعاملين بالوزارة وكذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية والمطهرات حفاظا على سلامتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجد ، وبشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد .



وأشارت فؤاد إلى التعاقد مع المستشفيات الجامعية بأسيوط وأسوان والفيوم لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية من جراحات وعيادات خارجية وغيرها من خدمات طبية للعاملين بوزارة البيئة وذويهم والمحالين على المعاش وأسر المتوفين.



واوضحت وزيرة البيئة أن المستشفيات الجامعية التى تم التعاقد معها تقوم وفقا لبنود العقد بإستقبال الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب تدخلا عاجلاً.



وكانت وزارة البيئة قد وقعت خلال الأيام الماضية بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لتوفير رعاية صحية لائقة بالعاملين وكذلك تم التعاقد مع المستشفى الجامعى بأسوان، وجارى حاليا التعاقد مع مستشفى جامعة قناة السويس لخدمة العاملين بفروع محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى طنطا الجامعى.



وكانت فؤاد قد وجهت بتشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملائهم المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنهم وتقديم الدعم النفسى والمعنوى وتخفيف العبء عن العاملين، والعمل على إرشاد المصابين بالاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها فى العزل المنزلى، وتوفير التحاليل اللازمة والاشعة الصدرية وكذلك المسحة للحالات التى تحتاج الى ذلك ، وايضا توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين من العاملين بالوزارة فى المستشفيات الجامعية التى تم التعاقد معها.



يأتي ذلك فى إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد على توفير بيئة عمل داعمة وقائمة على التعاون بين موظفى وزارة البيئة ، مؤكدة أننا نعانى خلال الفتره الراهنة من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه.



كما تتابع الوزيرة بشكل مستمر الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة لها والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توفير الكمامات والمطهرات لتوزيعها على العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية.