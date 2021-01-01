أكبر صندوق تقاعد في أستراليا يعتزم تعزيز وجوده في لندن ونيويورك

أكد مسؤول في "أستراليان سوبر" أكبر صندوق تقاعد في أستراليا اعتزامه تعزيز مكاتبه في لندن ونيويورك حيث يستهدف عقد المزيد من الصفقات الخارجية في إطار سعيه لادارة استثمارات خارجية بقيمة 500 مليار دولار أسترالي (376 مليار دولار أمريكي) خلال خمس سنوات.

وقال مارك دينلي مدير الاستثمار في أسترليان سوبر إن الصندوق الذي يستثمر 225 مليار دولار أسترالي يستهدف الوصول بعدد العاملين في مكتبه بنيويورك إلى 60 موظفا بحلول 2026، حيث سيركز على الاستثمار في البنية التحتية والعقارات وشركات الاستثمار المالي الخاصة. كما يستهدف الوصول بعدد موظفيه في لندن إلى حوالي 100 موظف خلال نفس الفترة مقابل 40 موظف حاليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أستراليا سوبر يستهدف مضاعفة عدد موظفيه خلال السنوات الخمس المقبلة في إطار سعيه إلى زيادة استثماراته خارج أستراليا حيث يستهدف نقل أكثر من ثلثي استثماراته إلى الخارج. كانت الخطة الأصلية للصندوق تستهدف زيادة عدد موظفيه في لندن إلى 50 موظف وفي نيويورك إلى 30 موظف بحلول العام المقبل، ولكن تم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.