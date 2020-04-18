 رئيس وزراء العراق يعتزم زيارة واشنطن لبحث ملفات مشتركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء العراق يعتزم زيارة واشنطن لبحث ملفات مشتركة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 6:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 6:51 ص

يعتزم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث عدد من الملفات والتعاون المشترك بين البلدين.

وبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي.

وأوضح البيان أن الأعرجي والسفير الأمريكي بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين.

ولم يحدد البيان موعدا للزيارة .

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