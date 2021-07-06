نقيب الصحفيين: صرف متأخرات بدل التدريب للزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون على دفعتين

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إنه أعلن مؤخرا حل مشكلة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون، بعد نجاح جهود فصله عن مستحقاتهم المالية الشهرية التي يتقاضونها من جهة العمل.

وأكد أن صرف قيمة البدل أصبح كاملا من النقابة، وهي خطوة انتظرها الزملاء طويلا، وترتب على تأخرها تراكم مبالغ مستحقة لهم عن فارق الزيادات التي جرت على القيمة المالية للبدل.

وأضاف رشوان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل لاتفاق على صرف المبالغ المتأخرة على دفعتين، تصرف الأولى بعد غد الخميس 8 يوليو 2021، وجرى بالفعل تحويل المبلغ المطلوب من القطاع الاقتصادي إلى الحساب البنكي الخاص بالمجلة.

وتابع: "تعلمون أن نقابتكم لن تدخر جهدا في الحفاظ على حقوقكم ومكتسباتكم، وتعلمون أن هذه الجهود ما كانت لتأتى ثمارها إلا بتفهم المسؤولين فى عديد من مؤسسات الدولة ومساهماتهم في حل الأزمة، والذين أوجه لهم جميعا الشكر الجزيل، وخصوصا وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون خالد حنفي".