رئيسة تايوان تتعهد بتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا

قالت رئيسة تايوان تساي انج ون، اليوم الثلاثاء، إن نحو خمس إلى ربع تعداد سكان تايوان سوف يحصلون على الجرعة الأول من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية يوليو الجاري.

وأضافت تساي في خطاب متلفز أن تايوان ستحصل على أكثر من 7 ملايين جرعة من اللقاح بعد غد الخميس، حيث ستسلم اليابان 13ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا كدفعة ثانية من تبرع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو قال اليوم في مؤتمر صحفي بطوكيو إنه سيتم شحن 13ر1 مليون جرعة بعد غد الخميس.

وكانت اليابان قد أرسلت في الرابع من حزيران/يونيو الماضي الدفعة الأول وتضم 24ر1 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لتايوان، التي كانت تمر بأسوأ تفش لفيروس كورونا منذ منتصف مايو الماضي.

وحصلت تايون في 20 يونيو الماضي على 5ر2 مليون جرعة من لقاح موديرنا لفيروس كورونا، على هيئة تبرع من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت تساي" نشكر كل من اليابان وأمريكا على تقديمهما اللقاحات في الوقت المناسب"، مضيفة أن تايوان واجهت تأخر شحنات اللقاحات عبر الشراء التجاري.

وساعدت التبرعات الأخيرة تايوان على تقديم الجرعة الأولى على الأقل لنحو 10% من تعداد السكان البالغ عددهم 6ر23 مليون نسمة.

وسجلت تايوان منذ بداية الجائحة 15 ألفا و 88 حالة إصابة . وبلغ إجمالي حالات الوفاة 706 حالات، وفقا لمركز قيادة الوضع الوبائي المركزي.