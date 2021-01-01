نائب محافظ سوهاج يتابع تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بالبلينا

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، خلال جولته المكبرة بمركز ومدينة البلينا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة، لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتابع القاضي بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة بحي شرق سوهاج خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

واطمأن على سير المنظومة الجديدة، وتفهم العاملين بالمركز التكنولوجى لآليات تطبيقها، موجها بحسن معاملة المواطنين والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمنظومة، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين، لافتا إلى إجراء جولات ميدانية مفاجئة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة تطبيق المنظومة وضمان التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء.

كما تفقد نائب المحافظ انتظام سير العمل بإدارة خدمة المواطنين، حيث تابع العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجهًا بحسن استقبال المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة لهم، والتعامل الفوري مع الشكاوى والطلبات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.