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أظهرت بيانات حكومية يابانية صادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم أن إنفاق الأسر اليابانية ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 6ر11% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 9ر10% بعد ارتفاعه بنسبة 13% خلال أبريل الماضي.

وتعود معدلات النمو القوية بشكل أساسي إلى انخفاض مستويات الإنفاق في سنة المقارنة بسبب ذروة القيود التي فرضتها الحكومة خلال تلك الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى أساس شهري تراجع إنفاق الأسر اليابانية خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 1ر2% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 7ر3% شهريا بعد نموه بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.

وبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة اليابانية خلال أيار/مايو الماضي 489019 ين بانخفاض نسبته 6ر2% سنويا.