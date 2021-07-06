مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: اضطرابات ميانمار تشكل مخاطر كارثية

حذرت ميشيل باشيليه، مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من حدوث مخاطر "كارثية" في أعقاب الانقلاب العسكري بميانمار، وما أعقبه من حملة قمع ضد المتظاهرين.

وقالت باشيليه، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إن خطر اندلاع حرب أهلية في ميانمار يتزايد، معتبرة أن حدوث مثل هذا التطور سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في جنوب شرق آسيا.

وتابعت "التطورات الكارثية في ميانمار منذ الانقلاب كان لها تأثير خطير وواسع النطاق على حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية المستدامة".

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن التطورات يمكن أن تؤدي إلى إنعدام خطير للأمن له تداعيات على المنطقة الأوسع.

ودعت باشيليه مجلس الأمن الدولي إلى جعل استعادة الديمقراطية في ميانمار أولوية وإلى بذل المزيد؛ من أجل وقف تدفق الأسلحة الفتاكة إلى داخل البلاد.



