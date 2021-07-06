الإمارات: إدراج سندات بقيمة ملياري دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، في دولة الإمارات إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة ملياري دولار بالسوق، اعتبارا من الخامس يوليو الجاري.

وأوضح السوق في تعميم أصدره اليوم الثلاثاء ونشره على الموقع الإلكتروني، أن السندات تم إدراجها من فئة واحدة وفق أحكام التسعير المحددة والمرفقة بتعميم الإدراج، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي إدراج برنامج السندات الصادرة عن إمارة أبوظبي في السوق استنادا إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2014 بشأن نظام السندات وأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووزع السوق التعميم الذي أصدره بشأن هذا الإدراج على جميع إداراته والوسطاء المعتمدين لديه، مطالبا الجميع بتنفيذ القرار كل حسب اختصاصه.