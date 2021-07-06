ألمانيا: السجن 14 عاما لمتهم رئيسي في جرائم انتهاك جنسي ضد أطفال

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة 14 عاما بتهمة ارتكاب جرائم انتهاك جنسي فادحة ضد أطفال.

وأمرت المحكمة في مدينة مونستر بإيداع المتهم، وهو فني تكنولوجيا معلومات، الحبس الاحترازي عقب انتهاء مدة العقوبة.

ويعتبر المتهم شخصية محورية في القضية المتهم فيها أربعة أشخاص آخرون.

كما أصدرت المحكمة أحكاما ضد المتهمين الآخرين، والتي كانت السجن 10 سنوات لمتهم المنحدر من هانوفر -36 عاما- لتورطه في الاعتداء الجنسي على أطفال في أربع حالات، والسجن لمدة 11 سنة و6 أشهر لمتهم منحدر من براندنبورج -43 عاما- لتورطه في 5 اعتداءات، و12 عاما لمتهم منحدر من شتاوفنبرج -31 عاما- لتورطه في 6 اعتداءات.

كما أمرت المحكمة بالحبس الاحترازي لهؤلاء الرجال عقب انقضاء فترة عقوبتهم. وجاءت أحكام المحكمة متوافقة إلى حد كبير مع مطالب الادعاء العام.

كما قضت المحكمة بسجن والدة الفني لمدة 5 سنوات بتهمة المساعدة.

جدير بالذكر أنه يمكن الطعن على هذه الأحكام.

وتعد قضية مونستر، إلى جانب قضيتين متشابهتين في مدينتي لودجه وبيرجش، واحدة من أكبر ثلاث قضايا انتهاك جنسي فادح ضد الأطفال في ولاية شمال الراين-ويستفاليا خلال السنوات الأخيرة. وتم الكشف عن القضية في يونيو عام 2020 بعد تحقيقات أجرتها السلطات في مكان ارتكاب الجرائم، والذي كان كوخا في أحد الحدائق. وفي إطار التحقيقات تمت اعتقالات في عدد من الولايات الألمانية وفي الخارج.

وقد حُكم بالفعل على خمسة رجال آخرين بالسجن في قضية مونستر. وإجمالا حدد المحققون أكثر من 50 مشتبها بهم، من بينهم حوالي 30 متهما رهن الاحتجاز حاليا.