وزيرة الطاقة الأردنية: نشكر مصر بقيادة السيسي على دعم منتدى غاز شرق المتوسط

أكدت هالة الزواتي، وزيرة الطاقة الأردنية، أهمية عقد الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، رغم أزمة فيروس كورونا؛ ما يؤكد نجاح وتحقيق أهداف المنتدى على أرض الواقع.



وأشارت إلى أن انضمام مراقبين مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى يدل على أهمية المنتدى عالميا، وأعربت عن سعادتها لإطلاق الموقع الرسمى للمنتدى؛ كمنصة إلكترونية تعرض أنشطة المنتدى، وكذلك التطلع إلى التعرف على نتائج دراسة توازن العرض والطلب في سوق الغاز.



ووجهت الشكر للجميع على نجاح هذا المنتدى، ولمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على توفير كل الدعم للمنتدى.



جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



حضر الاجتماع ناتاشا بيلديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وجان باتسيت لومويان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، وكوستس سكرياس وزير البيئة والطاقة اليوناني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وهالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفانيا جافا وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، ومحمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وبث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي، والذي شهد الموافقة بالإجماع على انضمام الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى للمنتدى بصفة مراقب.



وشهد الاجتماع، إطلاق المهندس طارق الملا، للموقع الإلكترونى الرسمي للمنتدى على الإنترنت على الرابط https://emgf.org/، وتوقيعه -نيابة عن الحكومة المصرية- اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة، مع أسامة مبارز الأمين العام الحالى للمنتدى، والإعلان عن الاجتماع الوزارى القادم فى الربع الأخير من 2021.