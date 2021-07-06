السفيرة نائلة جبر: إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء بدعم كبير من الرئيس السيسي

قالت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر نائلة جبر، إنه تم إنشاء منظمة تنمية المرأة في القاهرة بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الخارجية، لدعم المرأة المصرية والعربية.



وأضافت جبر - في لقاء تم بثه مساء اليوم الثلاثاء، على المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تضم عددا من الوزارات والهيئات وأجهزة لحقوق الإنسان لأن هناك قضايا متعلقة بالجرائم ضد حقوق الإنسان، موضحة أن اللجنة تقوم بدور كبير في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى إبراز فرص العمل في مصر.



وأشارت إلى أن مصر حصلت على تقدير من منظمة الصحة العالمية لما قامت به من مجهود في حملة "100 مليون صحة" مع الأجانب، مؤكدة أن مصر أصبحت الآن دولة مستقبلة للضيوف، حيث يعيش بها أكثر من 6 ملايين أجنبي.



وأوضحت أن عملها في وزارة الخارجية كان نقطة فارقة في حياتها، وكانت أول مديرة لإدارة حقوق الإنسان في الخارجية المصرية وكذلك أقدم خبيرة دولية في حقوق المرأة في الأمم المتحدة منذ 1998 وحتى الآن.