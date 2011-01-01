قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن القارة الإفريقية تمر بأصعب فتراتها؛ بسبب أزمة سد النهضة، موضحًا أن المنطقة لم تشهد هذا التحدي السافر من دولة تتصرف بأحادية في مواقفها.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن التصرف بشكل أحادي لم يره العالم العربي إلا من النموذج الإسرائيلي، مشبهًا ما تفعله دولة الاحتلال بالتفاوض وبناء المستوطنات بما تفعله إثيوبيا بالتفاوض وبناء السد.

وأشار إلى أن جائزة نوبل سُيست وأصبحت تعطى لمن لا يستحقونها على الإطلاق، مستشهدًا بما يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي في إقليم تيجراي بالرغم من حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وذكر مدير مكتبة الإسكندرية، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يوظف ملف سد النهضة لتوحيد الأمة داخليًا على كلمة واحدة تستهدف الهجوم على مصر، مؤكدًا أنه النهج الذي اتبعه عدد من الزعماء «المفلسين» كعمر البشير.

وعن موقف الولايات المتحدة من الملف، أوضح أن أمريكا متأرجحة لكنها ضجرة من الجانب الإثيوبي ولا تستطيع الإفصاح عن ضجرها صراحة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن موقفها أفضل من دول كبرى أخرى.

ولفت «الفقي» إلى أن تصريحات الجانبين الروسي والصيني بشأن ملف سد النهضة عامة لا تقدم أو تؤخر، موضحًا أن تصريحات الدعم الحقيقي لموقف مصر لم تأتي من الدول الكبرى بشكل مباشر.

وتابع أن تصريحات إثيوبيا عن الجامعة العربية تستهدف إشعار الأفارقة أن الملف يرتبط بصراع عربي إفريقي، متابعًا: «الأمر ليس كذلك على الإطلاق، ثلثي العالم العربي يعيشون في إفريقيا، ولا يصح التصور بوجود خلاف بين الطرفين».

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