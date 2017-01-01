زعيم نمساوي يميني متطرف يواجه محاكمة بسبب اتهامات بالرشوة

من المقرر أن يحاكم نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه في فيينا اعتبارا من اليوم الثلاثاء بتهم تتعلق بتلقي رشوة، بعد أن تردد أنه قبل أموالا من أجل دعم إجراء تغيير في تشريع.

وتدور القضية حول تبرع بقيمة عشرة آلاف يورو (11858 دولار) لحزب شتراخة "حزب الحرية" اليميني المتطرف من قبل مسؤول مستشفى في فيينا. وكان شتراخه رئيسا للحزب في ذلك الوقت.

واتٌهم مدير المستشفى، وهو صديق لـ "شتراخه" بالرشوة. وينفي الرجلان تلك المزاعم.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في محكمة فيينا الإقليمية أربعة أيام.

وكان شتراخه نائبا للمستشار النمساوي من كانون أول/ديسمبر 2017 حتى أيار/مايو 2019، في ظل ائتلاف مع المحافظين.

وانهار الائتلاف بسبب ما يسمى بقضية إيبيزا، التي أثارها نشر مقطع فيديو تم تسجيله سرا في الجزيرة الإسبانية يطلب فيه شتراخه مع امرأة تتظاهر بأنها سيدة أعمال روسية مساعدة حزبه في الانتخابات مقابل منحها عطاءات حكومية في مجالات البنية التحتية والإعلام.