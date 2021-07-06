 وصول وفد أمني عراقي رفيع إلى قاعدة عين الأسد لتفقد الشريط الحدودي - بوابة الشروق
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وصول وفد أمني عراقي رفيع إلى قاعدة عين الأسد لتفقد الشريط الحدودي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 10:32 ص

وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة الأنبار، لتفقد قاعدة عيد الأسد، والشريط الحدودي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الوفد ضم قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية".

وأشارت إلى أن "هدف الزيارة هو تفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت أمس الإثنين بفتح تحقيق في حادث سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر.

ويشهد العراق تعرض قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإٌيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي .

 


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