قناة اقرأ تستعد مبكرا لتغطية موسم الحج بعدة لغات

تستعد قنوات اقرأ الفضائية مبكرا لتغطية الحج للعام 1442 هـجرية والتي تأتي استثنائية هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم.

واكبت اقرأ التحضيرات والاجراءات الاحترازية والاهتمامات البالغة من حكومة المملكة السعودية لضمان أمن وسلامة الحجاج والتوصيات البالغة الدقة على كافة القطاعات الحكومية.

وتأتي تغطية اقرأ لهذ الحج الاستثنائي بشكل مميز حيث أوفدت مراسلين ميدانيين إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وأنتجت مئات الفواصل التثقيفية والأفلام الوثائقية عن الحج وتاريخه، بالإضافة الى انطلاق مجموعة من البرامج من استوديوهاتها بجدة لتغطية مباشرة وموسعة مع تنوع الضيوف والمشاركين، وتنقل التغطية بترجمة فورية من العربية الى اللغة الانجليزية.

تتنوع تغطية "اقرأ" عن الحج بمحتوى ثقافي اجتماعي صحي تخاطب من خلاله الحاج وغير الحاج في أوقات مناسبة على شاشاتها وعلى مواقعها الالكترونية ومنصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت الشعار التي اطلقه مركز التواصل الحكومي "بسلام آمنين".