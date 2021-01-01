مصرع طفلتين غرقا في حمام سباحة بالغردقة

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شهدت مدينة الغردقة، اليوم الإثنين، مصرع طفلتين شقيقتين غرقا في حمام سباحة في إحدى الفيلات بمنطقة مبارك 7 شمال مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة، بلاغ بمصرع طفلتان غرقا داخل حمام سباحة الموجود بفيلا بمنطقة مبارك 7 شمال مدينة الغردقة.

وأفادت التحريات مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بأن الطفلتان نادين 8 سنوات ورقية 6 سنوات شقيقتين من محافظة الفيوم كان يقضيا إجازة برفقة والدتهم لدى أخيها، وذهبت الطفلتين إلى حمام السباحة خلسة حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة وغرقتا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثتين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وجاري التحقيقات.