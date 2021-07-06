مستشارة ألمانيا تدعو لإعادة بناء شامل لقطاع الزراعة في بلادها

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لإعادة هيكلة الزراعة في ألمانيا نحو تحقيق المزيد من الاستدامة ودعت لتأمين مالي لأجل تحقيق ذلك.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، خلال تلقي توصيات من لجنة حكومية، إنه من الضروري أن يكون هناك عملية تحول شاملة وأن يتم مواصلة العمل فيها بقوة، وشددت على ضرورة تهيئة ظروف مالية موثوقة لأجل تحقيق ذلك.

وأضافت أن اللجنة نجحت في مراعاة مصالح مختلفة وإظهار سبل ممكنة للمستقبل، لذا أشارت إلى أن تقديم التقرير النهائي سيكون "يوما مهاما" في تاريخ الزراعة بالنسبة لألمانيا.

وتوصي اللجنة بإعادة بناء واسعة النطاق لأنظمة الزراعة بصفتها مهمة مجتمعية، ويتم تقدير الاستثمارات لذلك بمليارات من اليورو.

يذكر أن اللجنة تضم ممثلين من المزارعين وقطاع التعذية وخبراء في حماية الطبيعة وحماية المستهلك ومن الأوساط التجارية والعلمية أيضا.

وكانت ميركل اقترحت هذه اللجنة بعد احتجاجات للمزارعين في نهاية عام 2019.