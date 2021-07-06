مستشار الرئيس الفلسطيني يثمن جهود مصر للمساهمة في انتفاع فلسطين من مواردها الطبيعية

قدم محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، نيابة عن الرئيس الفلسطيني، الشكر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، والأعمال التي قام بها المنتدى.

وأشار إلى أن طلب الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى الانضمام للمنتدى بصفة مراقب، شهادة على نجاح وأهمية المنظمة على المستوى العالمى.

وأضاف أن التعاون يجب أن يكون قائما على المنفعة المشتركة والعدالة، مثمناً الجهود المصرية بقيادة وزير البترول المهندس طارق الملا، للمساهمة فى انتفاع فلسطين من مواردها الطبيعية من الغاز في الحقل البحرى قبالة سواحل غزة.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي تستضيفه مصر افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

حضر الاجتماع ناتاشا بيلديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وجان باتسيت لومويان وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والخارجية، وكوستس سكرياس وزير البيئة والطاقة اليوناني، وكارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وهالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وفانيا جافا وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية، ومحمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، وبث أوربانس القائمة بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي، والذي شهد الموافقة بالإجماع على انضمام الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى للمنتدى بصفة مراقب.

وشهد الاجتماع، إطلاق المهندس طارق الملا، للموقع الإلكترونى الرسمي للمنتدى على الإنترنت على الرابط https://emgf.org/، وتوقيعه -نيابة عن الحكومة المصرية- اتفاقية استضافة مقر المنتدى بالقاهرة، مع أسامة مبارز الأمين العام الحالى للمنتدى، والإعلان عن الاجتماع الوزارى القادم فى الربع الأخير من 2021.