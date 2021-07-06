الإمارات: 4 وفيات و1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1843 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 1552 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 642 ألفا و601 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1518 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 620 ألفا و812 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 258 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.