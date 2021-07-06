فلسطين: حالتا وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء تسجيل وفاتين، و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و114 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 3ر98%، ونسبة الإصابات النشطة 6ر0 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود ستة مصابين بغرف العناية المكثفة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر يوم السبت الماضي مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".