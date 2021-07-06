تعرض خط لنقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبي في كركوك العراقية

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية لعمل تخريبي للمرة الثانية في محافظة كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحفي، أن خط نقل الطاقة الكهربائية الرابط بين محطة الشهيد عبدالله القديمة وشمال سامراء وقضاء الدور التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية تعرض اليوم إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر ثلاثة أبراج وتوقف الخط عن العمل في منطقة قرية زركاطة في ناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وأوضح البيان أن الخط نفسه سبق أن تعرض في وقت سابق من هذا الشهر الى عمل تخريبي إرهابي أدى إلى تضرر ثلاثة أبراج في منطقة حقل عجيل النفطي وتوقف الخدمة عن العمل وقطع التيار الكهربائي بشكل كامل.

ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم داعش حتى تجاوزت 61 عملية تخريب مما انعكس سلبا على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أنها كلفت قيادات العمليات العسكرية في المحافظات بتأمين الحماية إلى المنشأت النفطية وخطوط توزيع الطاقة الكهربائية في البلاد.



