 الاتحاد الآسيوي يحسم قراره بشأن المجموعة التاسعة ببطولة كأس الاتحاد - بوابة الشروق
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الاتحاد الآسيوي يحسم قراره بشأن المجموعة التاسعة ببطولة كأس الاتحاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 2:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 2:45 م

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملء المقعد الشاغر في المجموعة التاسعة بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، بعد حصول كايا ايليلو الفلبيني على مقعد في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء أنه "بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود ناد احتياط من الفلبين، والالتزام بضمان التناسق وتكافؤ المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، قررت لجنة المسابقات إلغاء مباراة الدور التمهيدي في البطولة بين فيساكا الكمبودي ولالينوك يونايتد من تيمور الشرقية."

وأوضح أن كلا الفريقين تأهلا إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، ليلعبا بالمجموعة التاسعة إلى جانب جيلانج السنغافوري وتيرينجانو الماليزي.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيجرى لاحقا الإعلان عن تفاصيل إقامة مباريات المجموعة بنظام التجمع.


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