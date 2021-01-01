المُعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو يواجه حكما بالسجن لمدة 15 عاما

بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، يواجه المصرفي السابق والمعارض البيلاروسي البارز فيكتور باباريكو عقوبة السجن لمدة 15 عاما مع اختتام محاكمته المثيرة للجدل في مينسك اليوم الثلاثاء.

وكان الرجل /57 عاما/ قد اعتٌبر أكثر المعارضين الواعدين للحاكم منذ فترة طويلة، ألكسندر لوكاشينكو، قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

وتم سجنه قبل أسابيع فقط من انتخابات آب/أغسطس. وجاء اعتقال باباريكو بينما كان مع ابنه في طريقه إلى لجنة الانتخابات لتسليم التوقيعات لترشيحه.

وكان لوكاشينكو قد دعا السلطات علنا إلى اتخاذ إجراءات ضد منافسه.

ويتهمه ممثلو الادعاء بغسل الأموال والرشوة والتهرب الضريبي.

وينفي باباريكو هذه الادعاءات ويصف محاكمته، التي قوبلت بإدانة دولية عند انطلاقها في شباط/فبراير، بأنها محاولة لإسكاته.

وأثارت انتخابات آب/غسطس، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مزورة لإعادة انتخاب لوكاشينكو، احتجاجات حاشدة فى بيلاروس حيث شارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص.

وتم إلقاء القبض مؤقتا على عشرات الآلاف من الأشخاص وجُرح المئات وقتل عدد آخر.

ويحكم لوكاشينكو منذ ربع قرن وغالبا ما يشار إليه على أنه "آخر ديكتاتور في أوروبا". ولم يعد الاتحاد الأوروبي يعترف به كزعيم شرعي للبلاد.

ويعتقد أن بيلاروس تحتجز نحو 400 سجين سياسي.