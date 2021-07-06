 وزير الخارجية القطري يصل إلى بيروت للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يوليه 2021 5:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية القطري يصل إلى بيروت للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يوليه 2021 - 5:50 م
وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين .

وكان في استقبال وزير الخارجية القطري لدى وصوله إلى مطار بيروت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وسفير قطر محمد حسن الجابر.

كانت السفارة القطرية، أعلنت في بيان أمس الإثنين أن زيارة وزير الخارجية القطري للبنان ستكون ليوم واحد يلتقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

تأتي زيارة وزير الخارجية القطري في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك