قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تصنيع لقاح كورونا أصبح من الضروريات سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو التصدير للدول المجاورة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الاثنين، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح كورونا في مصر يعد استثمارًا في الصحة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف التصنيع المحلي لـ 8 أنواع من اللقاحات.

وذكرت أنه هناك اجتماعات دورية مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لوضع بروتوكولات علاج أعراض كورونا وفقًا لما توصلت إليه الأبحاث، لافتة إلى أهمية استمرار البحث العلمي لتغيره بصورة سريعة.

