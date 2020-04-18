ميركل: دول غرب البلقان تحتاج للمزيد من العمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

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قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما يعكس وجود إيجابيات وسلبيات اليوم الاثنين للتطورات التي تحققت في دول غرب البلقان مع محاولة تلك الدول التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وترغب كل من ألبانيا ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في برلين اليوم الاثنين بعد القمة الثامنة لدول غرب البلقان في إطار ما يسمى بعملية برلين، إنه كان هناك "ضوء وظل" في السنوات الأخيرة.

وتابعت "هناك الكثير للقيام به، ولكن كان هناك أيضا بعض التقدم".

وأشارت ميركل إلى مكافحة الفساد كمثال على الحاجة إلى المزيد من العمل.

كما أكدت ميركل أن "الوضع في البوسنة والهرسك ليس مرضيا"، مشيرة إلى مشكلات في قانون الانتخابات.

واعترفت المستشارة الألمانية أن عملية انضمام تلك الدول إلى الاتحاد الأوربي" تأخذ وقتا أطول وتسير بشكل أبطأ مما كان يأمل الكثيرون"