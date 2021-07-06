أمريكا تشدد على التزام أطرف النزاع بإقليم تيجراي الإثيوبي وقف إطلاق النار

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في إقليم تيجراي بوقف إطلاق نار فوري ولأجل غير مسمى من خلال المفاوضات.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية، حيث قال البيان إن وزير الخارجية أدان تدمير الجسور في تيجراي، وغيرها من العوائق التي تحول دون الوصول إلى المنطقة.

وبحسب البيان، حث بلينكن رئيس الوزراء آبي على الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، بما في ذلك الانسحاب الكامل لقوات إريتريا وإقليم أمهرة الإثيوبى من تيجراي.

وأضاف البيان أن بلينكن طالب وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، وإجراء عملية شفافة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، والتأكيد على عدم التغيير في الحدود الداخلية أو الخارجية لإثيوبيا بالقوة أو بما يتعارض مع الدستور.

وشدد بلينكن على الضرورة الملحة لإجراء حوار سياسي شامل؛ لبدء العمل الصعب المتمثل في صياغة حل دائم للانقسامات العرقية والسياسية في البلاد.