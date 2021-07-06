ضبط 4 متهمين بنشر صور شخص في أوضاع مخلة مع سيدات لابتزازه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بتهمة نشر عدة صور لشخص في أوضاع مخلة صحبة سيدات؛ لابتزازه.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه بالنسبة لما تم تداوله بأحد الحسابات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، متضمناً عدة صور لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة صحبة سيدات "مخفى وجوههن"، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

وقالت إنه بالفحص تبين تعدد علاقات الشخص المشار إليه بالعديد من السيدات، واعتياده على تصوير مقاطع فيديو حال ممارسته للأعمال المنافية للآداب، وقيام 4 أشخاص بالاستيلاء على تلك الفيديوهات ومساومة المذكور للحصول منه على مبالغ مالية نظير عدم افتضاح أمره.

ورفض المجني عليه ابتزاز المتهمين، فدشنوا حسابا ونشروا بعض من مقاطع الفيديو له مع سيدات فى محاولة للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم.

تمكن ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.