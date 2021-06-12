العثور على حطام الطائرة المفقودة شرقي روسيا

أعلن حاكم منطقة كامتشاتكا الروسية، أنه تم العثور على حطام طائرة الركاب التي كان تم الإبلاغ عن فقدان الاتصال بها في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 28 شخصا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الحاكم فلاديمير سولودوف أنه تم العثور على الحطام على بُعد خمسة كيلومترات من مطار الوصول بمنطقة كامتشاتكا.

ونقلت الوكالة عن خدمات الإنقاذ أنه يُعتقد أن جميع الركاب قد لقوا حتفهم.

وتم تعليق جهود الإنقاذ بصورة مؤقتة نظرا لحلول الظلام.

وكانت الطائرة، وهي من طراز آن-26، تقوم برحلة داخلية في طريقها من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة كامتشاتكا، إلى مدينة بالانا، عندما تم الإبلاغ عن فقدان الاتصال بها قبيل الهبوط.

وذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي أن الأجواء كانت ضبابية للغاية عندما كانت الطائرة تستعد للهبوط. ويبحث المحققون عما إذا كان الحادث ناجما عن الظروف الجوية أو عطل فني أو خطأ من الطيار.

وتم العثور على الحطام في بحر أوخوتسك، المتصل بالمحيط الهادئ، وعلى منحدر صخري يطل عليه.

وفقا للتقارير، كان على متن الطائرة 28 شخصا، بينهم طاقم يتألف من ستة أفراد وطفلان.